SPORT: CFR Cluj vrea să transfere gratis de la Botoşani! Şfaiţer le taie elanul: Nu pleacă nimeni fără bani!

Preşedintele CFR Cluj, Iuliu Mureşan nu a negat interesul pentru mijlocaşul FC Botoşani, Mihai Bordeianu. Oficialul din Gruia a spus că ardelenii îl doreau pe fotbalistul de 26 de ani al Botoşaniului doar în condiţiile în care acesta putea semna cu CFR Cluj din postura de jucător liber de contract.

„De Bordeianu ne-am interesat, l-am dorit, dar în anuite condiţii, să vină liber. El mai are contract cu Botoşaniul aşa că îl mai lăsăm să joace acolo”, a declarat Iuliu Mureşan.

Mihai Bordeianu a intrat în atenţia ardelenilor după meciul din 16-imile Cupei României de la Botoşani, când echipa pregătită de Costel Enache a reuşit să-i elimine pe ardeleni din competiţie. Mijlocaşul mai are contract cu FC Botoşani până la 1 ianuarie 2019, iar oficialii echipei au anunţat că nu sunt dispuşi să-l cedeze gratis la nicio echipă. „Cine pune pe masă 200 mii de euro îl are. Sub suma aceasta nu pleacă sub nicio formă. E jucătorul nostru şi va rămâne la Botoşani pentru a pune umărul la îndeplinirea obiectivului. Repet, de la Botoşani nu mai pleacă nimeni liber de contract!”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

În altă ordine de idei, preşedintele CFR Cluj, Iuliu Mureşan a anunţat că ardelenii au anunţat la intenţia de a-l achiziţiona pe Olimpiu Moruţan.

„Îl lăsăm la Steaua. Nu depinde de noi. Nu ştiu nimic, dar nouă ne-a scăzut interesul, am avut un interes, dar după ne-am recalculat şi am regândit transferurile. Am urmărit şi alţi jucători şi suntem acoperiţi. La jucătorii U21 suntem acoperiţi”, a mai spus Iuliu Mureşan.