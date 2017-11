LOCAL: Aventură pe autostradă terminată în arest

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un botoşănean în vârstă de 24 de ani riscă să ajungă îin puşcărie, din cauza pasiunii pentru maşini. Stabilit de puţin timp în Mogoşoaia, Sergiu Ionel C. îi ajuta pe localnici la muncile de pe lângă case, doar că într-una din nopţile trecute, după un chef cu amicii, el i-a furat maşina unui bărbat şi, beat fiind, a plecat cu ea la drum, pe autostrada Bucureşti-Piteşti, însoţit de un prieten. Doar că după circa 70 de kilometri, el a vrut să vireze pe un drum lăturalnic, însă maşina s-a răsturnat. Când au ajuns poliţiştii la faţa locului a ieşit la iveală întreaga poveste. Astfel, botoşăneanul nu avea permis de conducere şi tocmai fusese condamnat pentru o faptă asemănătoare. Acuzat de furt de folosinţă, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, conducere fără permis şi vătămare corporală din culpă, botoşăneanul a fost reţinut pentru 24 de ore, în arestul Poliţiei Dâmboviţa, iar procurorii au cerut arestarea lui preventivă. Dacă va fi găsit vinovat, Sergiu Ionel C. riscă până la cinci ani de puşcărie.