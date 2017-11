LOCAL: Noi ajutoare pentru familiile sinistrate din Primăverii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Situaţia familiilor care au apartamente în blocul afectat de explozia produsă pe 15 septembrie continuă să-i impresioneze pe oamenii cu suflet mare care nu sunt indiferenţi la problemele semenilor. Constantin Costic, preşedintele Asociaţiei de proprietari 26, a anunţat astăzi că familiile sinistrate au fost ajutate şi de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, respectiv Protopopiatul Botoşani. „Am luat astăzi extrasul de cont de la bancă şi am primit 16.000 din partea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi 10.000 de lei din partea Protopopiatului Botoşani. Am încheiat şi contractul de sponsorizare pentru 25.000 de euro cu societatea Formens, din care astăzi ne-au virat 10.000 de euro, pentru ca lunea viitoare să facem o primă plată de 50.000 de lei către constructor. Acesta are nevoie de materiale. De la Formens ne vor vira banii pe măsură ce constructorul ne va solicita noi sume, până la concurenţa sumei de 25.000 de euro”, a declarat Constantin Costic.

Potrivit acestuia, familiile din acel bloc le sunt recunoscătoare tuturor binefăcătorilor.

„Le mulţumim din suflet tuturor pentru ajutor. Ne-au făcut o mare bucurie, pentru că aveam mare nevoie de bani. Este o lumină pentru noi, ne mai luminează faţa ajutorul primit din partea unor oameni deosebiţi cărora le mulţumim din suflet”, a mai spus Constantin Costic.