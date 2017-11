SPORT: Cornel ÅžfaiÅ£er: Vrem Ã®n semifinale!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, îşi doreşte un adversar în sferturile Cupei României, pe care elevii lui Costel Enache să-l poată elimina. Dacă în anii trecuţi Cupa României nu era un obiectiv, acum oficialii FC Botoşani speră la o mare performanţă.

„O săptămână excelentă. Două victorii acasă în faţa Craiovei, o echipă care se bate în faţă, şi fosta campioană Viitorul. Am întâlnit o echipă cu nişte jucători de mare viitor, care m-au impresionat. Au fost momente când au controlat jocul. Important este că am reuşit o victorie minunată şi sperăm să avem cel mai frumos sfârşit de decembrie din istoria acestui club. Urmează un joc dificil la Chiajna, va veni Steaua, ne vom deplasa la Giurgiu. Sperăm să avem parte şi în sferturi de un adversar cu care să ne luptăm de la egal la egal şi să mergem mai departe în Cupa României. Anul acesta am întâlnit doi adversari grei, CFR Cluj şi Viitorul, care se bat la campionat. Băieţii sunt de admirat pentru evoluţiile bune din campionat şi din Cupa României. E clar că vor avea o primă pentru că merită. Mai sunt mulţi paşi până vom îndepli obiectivul mult dorit de noi, trebuie să fim foarte atenţi. Echipa a demonstrat”, a declarat Cornel Şfaiţer.