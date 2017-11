SPORT: Costel Enache: Credem în semifinale!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

FC Botoşani a eliminat din Cupa României două echipe mai bine cotate şi a reuşit să se califice în sferturile competiţiei. Tehnicianul Costel Enache a declarat că indiferent de adversar echipa sa are forţa de a merge în semifinale.

„Cu toată modestia noastră, trebuie să trăim momentul ăsta de bucurie. Aceste performanţe, pe lângă că ne aduc o bucurie, ne aduc şi o responsabilitate. Ne-am creat un culoar bun, suntem aproape de o performanţă şi e datoria noastră să ne luptăm pentru ea. Punctul nostru forte este factorul mental. Aici am făcut noi un pas important şi cred că factorul mental face diferenţa dintre noi şi partenerii noştri. Lucrurile nu vor merge la infinit dar important este că avem repere după care să ne ghidăm. Faptul că nu pierzi, îţi dă o încredere aparte şi te face mai puternic. M-am simţit de multe ori în pericol, am întâlnit un adversar cu calitate extraordinară, jucători cu un control bun de balon, dinamică, cu mobilitate ofensivă de joc foarte bună, cu joc între linii şi verticalizări foarte bune. Am fost de multe ori dezechilibraţi. Am trecut cu bine şi ăsta este meritul jucătorilor, nu şi-au pierdut încrederea, au ştiut că pot duce lucrurile la bun sfârşit. Începem să ne gândim la meciul cu Chiajna. Rămânem consecvenţi pe modul de a lua lucrurile pas cu pas. Fiecare meci este un reper de valoare. Nu mă pot gândi la meciul de peste două săptămâni. În ritmul în care s-a tras la sorţi, probabil Steaua va fi următorul adversar în Cupa României. Nu putem gestiona destinul. Nu are rost să ne consum energia. O să vedem ce ne rezervă extragerea. E bine acasă. Geografic suntem un pic defavorizaţi. Orice deplasare costă în condiţiile astea de drum, s-a acumulat puţină oboseală. Ne-ar prinde bine un joc acasă”, a declarat Costel Enache.