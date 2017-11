SPORT: Hagi: Am câştigat jucători de viitor!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Gică Hagi s-a declarat foarte mulţumit de jocul elevilor săi chiar dacă Viitorul a fost eliminată din Cupa României. Regele şi-a felicitat puştii care au evoluat contra formaţiei FC Botoşani şi a declarat că are soluţii şi pentru următorii ani.

„E greu să mă vedeţi să vorbesc în termeni pozitivi după o înfrângere. Am făcut un joc foarte bun, cu o echipă foarte tânără, a fost un test reuşit, cu toate că am pierdut meciul. Am câştigat jucători de viitor, jucători care sunt la loturile naţionale şi care au arătat pe teren cu un adversar din primele cinci din România, care e într-o formă foarte bună, la ea acasă, pe un teren foarte greu. Au arătat că pot face faţă. Terenul greu, a venit oboseala, a scăzut concentrarea şi experienţa şi-a spus cuvântul. E bine că avem de unde să luăm, am mucit trei-patru luni cu ei şi au arătat că putem să ne bazăm pe ei. Noi formăm jucători, avem foarte mulţi. S-a văzut şi în seara asta că a investi în tineri e foarte bine şi suntem pregătiţi pentru ziua de mâine. Noi trebuie să luptăm să intrăm în play-off. Să fim fericiţi dacă intrăm acolo. Ar fi ceva fantastic să ne ducem în primele şase. Obiectivul nostru este ca la anul să fim tot în prima ligă. Fiecare meci îl tratăm la fel, încercăm să ne impunem, să avem o mentalitate de învigători, vom vedea cât suntem de capabili”, a declarat Gică Hagi.