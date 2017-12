NAŢIONAL: Radu Mazăre şi adjunctul său, urmăriţi penal de DNA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Procurorii DNA au dispus urmărirea penală față de primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, la data faptei viceprimar, și față de fostul edil Radu Mazăre, în legătură cu autorizarea privind construirea unui imobil în zona centrală a stațiunii Mamaia cu destinație cazare și alimentație publică. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, AGERPRES, Decebal Făgădău este urmărit penal pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul, faptă asimilată infracțiunilor de corupție, iar Radu Mazăre pentru complicitate la aceeași infracțiune. În dosar mai sunt urmărite penal alte trei persoane. Este vorba de Nicoleta Constantin, la data faptei șefă a Serviciului autorizații în construcții din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Fulvia Antonela Dinescu, la data faptei director executiv adjunct al Direcției Administrației Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, ambele suspectate de abuz în serviciu, precum și de Luiza Elena Tănase, la data faptei arhitect-șef al Primăriei Municipiului Constanța, suspectată de complicitate. DNA precizează că ancheta are legătură cu construirea ilegală în zona centrală a stațiunii Mamaia, pe plajă, a unui imobil cu destinația cazare și alimentație publică, în baza unei autorizații emise în anul 2009 de Primăria Municipiului Constanța. "În același an, primarul municipiului Constanța și societatea constructoare au fost acționați în judecată de o societate comercială care deținea o construcție în imediata vecinătate a noului imobil, cerând anularea autorizației de construire. În motivare, societatea reclamantă susținea, printre altele, că autorizația a fost emisă cu încălcarea dispozițiilor legale privitoare la respectarea drepturilor de servitute de vedere și servitute privind distanța dintre construcții, reclamantei fiindu-i vătămat dreptul de proprietate", se mai arată în comunicat. Conform aceleiași surse, printr-o decizie civilă definitivă pronunțată de Curtea de Apel Constanța în anul 2012, autorizația de construire a fost desființată. Instanța a reținut că la emiterea autorizației nu s-a respectat interdicția de a construi în interiorul zonei de protecție, imobilul fiind amplasat în zona benzii litorale a Mării Negre, în cuprinsul căreia sunt interzise orice fel de construcții definitive, iar documentul a fost emis cu nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la respectarea drepturilor de servitute de vedere și servitute privind distanța dintre construcții. În anul 2013, ca urmare a anulării autorizației de construcție, societatea reclamantă a cerut în instanță, printr-o nouă acțiune, demolarea imobilului de lux, precum și obligarea Primăriei Municipiului Constanța să emită actul administrativ de desființare a lucrărilor ce fuseseră executate în baza autorizației anulate. Primăria Constanța a cerut respingerea acțiunii ca nefondată, susținând că autorizația de construire anulată de instanță a fost modificată printr-o altă autorizație emisă la data de 24 martie 2011, care nu a fost anulată și era valabilă. "Ulterior, în cursul aceluiași an, Primăria Municipiului Constanța a venit cu o completare prin care înștiința instanța de judecată că a intervenit un element nou, respectiv că a fost emisă, la data de 03.09.2013, o nouă autorizație de construire, pentru imobilul a cărui demolare se cere. Prin urmare, Primăria Municipiului Constanța considera că nu mai există temei legal pentru ca societatea reclamantă să solicite și să obțină demolarea construcției edificate în regim P+5E-6E. Aceleași aspecte, întemeiate pe existența unei autorizații valabile din data de 03.09.2013, au fost alegate în apărare și de societatea constructoare a imobilului", se menționează în comunicat. DNA mai arată că autorizația de construire din 2013 a fost semnată de Decebal Făgădău, în exercitarea atribuțiilor delegate de primar al municipiului Constanța, de Nicoleta Constantin, în exercitarea atribuțiilor de împuternicit al arhitectului — șef al municipiului Constanța, și de Fulvia Antonela Dinescu, în exercitarea atribuțiilor de împuternicit al secretarului municipiului Constanța. "Eliberarea autorizației respective din data de 03.09.2013 nu ar fi fost posibilă fără întocmirea și eliberarea certificatului de urbanism din data de 02.07.2013, semnat de Mazăre Radu Ștefan în calitate de primar și de suspecta Luiza Elena Tănase în calitate de arhitect șef", se precizează în comunicat. Tribunalul Constanța a dispus, în anul 2016, anularea autorizației de construire emisă pe 3 septembrie 2013 de Primăria Municipiului Constanța, întrucât pe terenul pentru care s-a emis autorizația era deja construită o clădire — imobilul rezidențial ce fusese ridicat în proporție de 95% în baza autorizației anulate, instanța constatând că, în aceste condiții, autorizația din anul 2013 a fost emisă nelegal. Decizia a fost anulată ulterior, ca urmare a faptului că părțile au ajuns la o înțelegere amiabilă.