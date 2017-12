NAŢIONAL: Sevice-urile auto caută angajaţi în China

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) solicită intervenția Ambasadei Chinei pentru a putea angaja cetățeni chinezi, pe care ar urma să îi plătească cu sume între 250 și 800 de euro net lunar, potrivit unui comunicat al Asociației. Reprezentanții ASSAI susțin că industria de reparații auto din România se confruntă de peste cinci ani cu un deficit în creștere de forță de muncă pregătită în acest domeniu. Numărul în creștere de înmatriculări auto din România presupune și asigurarea unui număr suficient de angajați calificați în acest domeniu care să presteze activitățile specifice de reparare și întreținere a parcului auto național, spun ei. "România are în prezent un parc auto de peste 7,5 milioane de autovehicule, cu o vârstă medie de 14 ani, iar aceste autovehicule vechi sunt puternic uzate tehnic din cauza unei infrastructuri primitive, așa cum este cea românească, și au nevoie de intervenții dese în service. Opt din zece service-uri auto din România lucrează sub capacitatea proiectată din cauza lipsei de personal calificat", se mai arată în comunicat. Potrivit sursei citate, în multe situații, salariile solicitate depășesc posibilitățile patronilor de service. "Angajații cu experiență au ajuns să șantajeze efectiv patronii de service-uri, profitând de lipsa de forță de muncă pregătită în acest domeniu și nu acceptă salarii sub 1.000 — 1.400 de euro net. Este dificil să asiguri unui angajat un astfel de salariu lună de lună, în condiții de instabilitate și lipsa de predictibilitate legislativă și fiscală, așa cum se prezintă mediul de afaceri românesc. În astfel de situații, în relația dintre angajat și angajator, mecanismele de cerere și oferta eșuează, pentru că apar dezechilibre între pretențiile angajaților și posibilitățile angajatorului’, a declarat Cristian Muntean, președinte ASSAI, citat în comunicat. Angajații calificați aleg să plece și să muncească pe bani mai mulți în țări precum Olanda, Anglia, Irlanda, Italia, iar lipsa de implicare a instituțiilor cu rol de control în acest domeniu și în special fiscal stimulează dezvoltarea activităților fără autorizație în acest domeniu, susține ASSAI. "O parte dintre angajații cu experiență își încropesc un atelier clandestin și fără autorizație în curtea casei, știind că nu vor fi niciodată deranjați de către instituțiile cu rol de control, care verifică exclusiv firmele autorizate, fără a le trece pragul celor care fac evaziune fiscală și lucrează fără niciun fel de autorizații. Pentru mai mult de 10.000 de ateliere clandestine, România a devenit un paradis fiscal și legislativ", a mai spus Asociația. În aceste condiții, ASSAI intenționează să deruleze un program pilot de recrutare și relocare a 80 de persoane din Republica Populară Chineză, iar, dacă se dovedește că aceste persoane se pot integra și face performanță în service-urile auto care au acceptat să între în acest proiect, programul va continua până când va fi rezolvată problema deficitului de personal. "Salariile oferite de către angajatori sunt: între 250 — 300 de euro net pentru spălătorii auto. În acest domeniu nu este necesară experiența; între 500 — 800 euro net pentru specialiștii cu minim trei ani de experiență din celelalte categorii: tinichigerie, vopsitorie, mecanică, electrică și diagnoză auto. În afară de aceste salarii, angajatorii asigura suplimentar cazare și mâncare pentru expați. Amintim faptul că deficitul de forță de muncă pregătită în România în domeniul reparațiilor auto, depășește în prezent 20.000 de persoane", a mai spus președintele ASSAI.