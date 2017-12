SPORT: Gigi Becali vrea jucători de la Botoşani înaintea meciului direct de duminică!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Reprezentanţii FC Botoşani au declarat că Gigi Becali, finanţatorul FCSB nu poate destabiliza gruparea locală înaintea duelului direct de pe 10 decembrie de la Botoşani. La fel ca şi până acum, înaintea jocurilor importante cu adversarii tari din Liga I, Gigi Becali foloseşte aceeaşi strategie şi anunţă că vrea jucători de la adversari.

Cel vizat nu este Olimpiu Moruţan pe care latifundiarul din Pipera îl doreşte de mai mult timp,ci experimentatul Mihai Roman.

Becali susţine că fostul rapidist a devenit o ţintă pentru campania de transferuri a FCSB din iarnă, însă botoşănenii susţin că totul ar putea fi o diversiune şi dau asigurări că nu vor cădea în capcana întinsă de Gigi Becali.

Mihai Roman, care a fost suspendat pentru meciul de la Chiajna, va avea drept de joc în meciul direct de duminică, 10 decembrie de pe „Municipal” dintre FC Botoşani şi FCSB şi promite un meci mare împotriva roş-albaştrilor.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că a discutat cu Roman şi că acesta i-a spus că nu-i este gândul la niciun transfer, promiţându-i că va câştiga alături de coechipierii săi meciul cu FCSB.

„Ştiţi cum e domnul Becali, am urmărit şi noi ce a zis. Dar de aici până la un transfer al lui Roman e mult. Pentru noi mai sunt 3 meciuri, toate foarte importante, e inutil să discutăm despre transferuri. Nu vrem să destabilizăm echipa, mai ales că un meci este chiar cu Steaua. La Botoşani toţi jucătorii sunt de vânzare, dar nu oricum. Aţi văzut că mereu am analizat atent ofertele şi chiar am refuzat dacă nu au fost pe placul nostru. Haideţi să discutăm după 15 decembrie, să treacă aceste jocuri importante. Noi suntem o echipă solidă, care are mari şanse la play-off. Nu putem lăsa jucătorii să plece aşa uşor”, a declarat Cornel Şfaiţer preşedintele de onoare al FC Botoşani.

Partida dintre FC Botoşani şi FCSB, meci contând pentru etapa a XXI-a a Ligii I va avea loc duminică, 10 decembrie de la ora 20:00 pe stadionul „Municipal”.