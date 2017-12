SPORT: Rusia a fost suspendată de la Jocurile Olimpice din 2018

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Rusia a fost suspendată de la Jocurile Olimpice de iarnă 2018 de către Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii săi vor fi autorizați să participe la competiția organizată la PyeongChang (Coreea de Sud) între 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic și în condiții stricte, informează AFP. CIO a anunțat de asemenea marți excluderea pe viață de la JO a vicepremierului rus Vitali Mutko, care a fost mult timp responsabil cu sportul. Această decizie luată din motive sportive este o premieră în istoria olimpică și vine într-o perioadă în care Rusia este acuzată că a introdus un sistem de dopaj instituționalizat între 2011 și 2015, mai ales la JO de iarnă 2014 pe care le-a organizat la Soci. "Este vorba de un atac fără precedent împotriva integrității Jocurilor Olimpice și a sportului. Comisia executivă a CIO a adoptat sancțiuni proporționate în raport cu manipularea sistemică, protejându-i totodată pe sportivii curați", a declarat președintele CIO, Thomas Bah, într-un comunicat. CIO urmează astfel, după doi ani, calea trasată de Federația internațională de atletism (IAAF), care a suspendat Rusia pe 13 noiembrie 2015 după dezvăluirile despre un dopaj sistematic acoperit de autoritățile ruse în prima disciplină olimpică. IAAF le-a permis atleților ruși care au dovedit că nu s-au dopat să participe sub drapelul olimpic la JO 2016 de la Rio, apoi la Mondialele de la Londra din 2017. La aproape 17 luni de la dezvăluirile din iulie 2016 ale raportului McLaren despre dopajul de stat în sportul din Rusia între 2011 și 2015, cu implicarea Moscovei și a serviciilor secrete (FSB), CIO a hotărât deci să-și asume responsabilitățile și să sancționeze Rusia. Înaintea JO 2016, instanța supremă a olimpismului a renunțat să suspende superputerea sportivă, lăsând federațiile internaționale să facă o selecție în rândul sportivilor ruși, un procedeu care a atras multe critici în epocă. În final, doar atletismul a sancționat cu asprime Rusia, care a prezentat o delegație de 276 de sportivi la Rio, față de 387 câți erau prevăzuți inițial. După un an și jumătate de anchetă efectuată de două comisii, înființate de CIO și conduse de elvețienii Denis Oswald și Samuel Schmid, dovezile adunate au fost mult prea importante pentru ca instanța olimpică să nu ia o decizie, comentează AFP.