INTERNAŢIONAL: A murit părintele rock-ului francez

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Johnny Hallyday, cel mai mare star rock cunoscut de Franța, a murit în noaptea de marți spre miercuri, la 74 de ani, ca urmare a unui cancer la plămâni, a anunțat soția sa, Laeticia, preluată de AFP. "Johnny Hallyday a plecat. Scriu aceste cuvinte fără să cred asta. Și totuși așa este. (...) Ne părăsește în această noapte așa cum a trăit de-a lungul întregii sale vieți, cu curaj și demnitate", a scris ea, într-un comunicat. Tot într-un comunicat, difuzat de Palatul Elysee miercuri dimineața, președintele francez, Emmanuel Macron, i-a adus un omagiu artistului. Decesul a avut loc în casa lui din Marnes-la-Coquette, din vestul Parisului, unde fusese adus după ce petrecuse șase zile internat într-o clinică, potrivit unui comunicat publicat de soția sa, Laeticia. Pe numele său real Jean-Philippe Léo Smet, el s-a născut la Paris în Franța ocupată a anului 1943. Fiul unui top model Huguette Clerc și al artistului belgian de ’’music-hall’’ Léon Smet, el a locuit la Londra cu mătușa și soțul acesteia, un artist de variete de la care și-a luat numele artistic. Cunoscut drept "Elvis francezul", în Franța Johnny Hallyday a fost mereu comparat cu Elvis Presley. A fost tocmai piesa ’’Loving you’’, a mult admiratului său Presley, cea care l-a determinat să devină cântăreț și să cânte în cluburile de noapte. Deși pe atunci nimeni nu miza pe tânărul cu privire impresionantă și ochi albaștri, în 1960 el a lansat primul său single și album, ’’Hello Johnny’’. Un an mai târziu lansa primul său succes discografic, o versiune franceză a ’’Let’s Twist Again’’, intitulată ’’Viens danser le twist’’, care a devenit disc de aur. Începând de atunci el și-a consolidat popularitatea preluând piese clasice de rock and roll. La sfârșitul anilor 60 el a lansat albumele ’’Jeune Homme, Riviere... Ouvre ton Lit y Vie’’. Hallyday, părintele rock and roll francez și al twistului în cei peste 50 de ani de carieră și 900 de cântece, a devenit o mare stea cu peste 100 de milioane de discuri vândute din cele 46 de albume de studio, 25 de albume live, opt filme și 18 discuri de platină. De-a lungul carierei sale, a întreprins peste 100 de turnee. De la concertele sale nu lipseau piesele devenite un imn al generațiilor precum ’’Requiem pour un fou’’, ’’Ma gueule’’; ’’L’Idole des jeunes’’; ’’Que je t’aime’’; liricul ’’J’ai pleuré sur ma guitare’’, sau piesele pop ’’Quelque chose de Tennessee’’. Concertul său din anul 2000, ’’100% Johnny: Live a La Tour Eiffel’’, a atras 500.000 de spectatori și 9,5 milioane de telespectatori, fiind transmis în direct de postul național de televiziune francez. Dintre cântecele sale country se evidențiază ’’De l’amour’’, iar printre ultimele sale producții figurează balada ’’Seul’’, și ’’Le pénitencier’’, un cântec emblematic al carierei sae înregistrat în 1964, care este o adaptare în franceză a piesei americane de folk ’’The House of the Rising Sun’’, popularizat de grupul The Animals. În 1997 a devenit Cavaler Al Ordinului Național francez ’’Legiunea de Onoare’’. Hallyday a avut o sănătate fragilă agravată de excesele de alcool, droguri și tutun. În decembrie 2009 a fost spitalizat în SUA și i-a fost indusă coma pentru a fi tratat de o gravă problemă respiratorie. Iar în martie 2017, el dezvăluia la 73 de ani că suferă de cancer la plămâni. La 17 noiembrie 2017, el a fost internat de urgență pentru o insuficiență respiratorie și a fost supus unei noi ședințe de chimioterapie. Cel mai faimos rocker francez al tuturor timpurilor a cântat în duet cântăreața italiană Laura Pausini în 2006 piesele "La loi du silence" și "Come Il Sole All’improvviso", iar în 2008 a colaborat cu artistul spaniol Loquillo la albumul său Balmoral, la piesa "Cruzando el paraíso".