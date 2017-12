LOCAL:Pierderi financiare produse de screpie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Proprietarul gospodăriei din satul Berza, comuna Santa Mare, acolo unde a fost confirmată prezenţa focarului de screpie la mijlocul lunii noiembrie, nu va fi despăgubit de către stat pentru animalele afectate de virus, din cauza nerespectării legislaţiei în domeniu. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, au fost înstrăinate mai multe animale fără documente legale, astfel pierzându-se dreptul la despăgubire.”Este vorba despre o persoană ce deţine 381 de ovine şi 54 de caprine, dar care din păcate nu va primi nimic în schimbul oilor sacrificate. Operaţiunea pe care o vom urma în gospodărie este genotiparea, care constă în prelevarea de sânge de la fiecare animal în parte pentru a se vedea care este rezistent la boală” a spus Minodora Vasiliu, directorul DSVSA. Astfel, cele care prezintă riscul îmbolnăvirii vor fi sacrificate în abatoare, restul râmânând în gospodăria proprietarului. „ Până la finalizarea tuturor acestor proceduri nici un animal nu intră şi nu iese din exploataţia afectată, iar produsele rezultate din laptele acestora se consumă doar în interiorul acesteia” a mai spus directorul DSVSA. Acesta nu este singurul caz din acest an când proprietarii nu sunt despăgubiţi de către stat. În luna august a acestui an, focarul de screpie a mai fost descoperit în trei gospodării din Suharău, carea aveau în total 582 de animale, iar pentru cele afectate de virus, proprietarii nu au fost despăgubiţi de către stat tot din cauza nerespectării nelegislaţiei. Screpia este o boală neurodegenerativă, contagioasă, specifică ovinelor şi caprinelor de peste 18 luni, cu o evoluţie extrem de lentă. Cunoscută şi sub denumirea de boală tremurătoare a oilor, aceasta afectează sistemul nervos central şi se manifestă prin necoordonare în mers şi prurit intens. Screpia nu reprezintă un pericol pentru oameni, dar legea interzice comercializarea cărnii infectată cu acest virus.