NAŢIONAL: Poliţistul atacat cu sabia luptă pentru viaţă. Atacatorul a fost acuzat de omor

Ciprian Sfichi, poliţistul sucevean rănit în misiune, marți dimineaţă, este în stare foarte gravă. Medicii au spus că agentul în vârstă de 35 de ani este monitorizat în permanenţă, după ce a fost operat de o echipă de zece medici, la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. Noile informații apar după ce, în urmă cu câteva ore, mai mulți polițiști au postat pe Facebook anunțul că Ciprian Sfichi ar fi murit la spital. „Ciprian a depăşit noaptea cu bine. O parte dintre colegii noştri au donat deja sânge, pentru a fi în rezerva spitalului, pentru orice eventualitate, iar alţii vor merge în această dimineaţă către centrele specializate. Mulţumim tuturor pentru gândurile bune adresate lui Ciprian”, este mesajul Poliţiei Române. De starea poliţistului s-a interesat şi ministrul de Interne, Carmen Dan, care a fost la Iaşi. După ce a vorbit cu medicii, oficialul a anunţat că a cerut o anchetă care să stabilească de ce poliţistul nu purta tot echipamentul, el neavând pe cap, în momentului atacului, casca de protecţie din dotare, deşi ştia că misiunea în care se află este una foarte periculoasă. „Eu cred că, dacă, ar fi avut tot echipamentul, nu ar fi suferit leziuni atât de grave. Cred că mai degrabă o eroare umană”, a declarat Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne. Alexandru Huţuleac, bărbatul care l-a atacat cu o sabie şi i-a provocat răni grave la cap, este acuzat de omor. Procurorii din Suceava vor cere astăzi instanţei arestarea sa preventivă. „Clientul meu îl regretă din tot sufletul. (V-a spus că îşi regretă fapta?) Ne rugăm... Nu, nu îşi regretă fapta. Regretă incidentul. Singurul lucru pe care putem să îl facem, atât el cât şi familia, este să ne rugăm pentru starea de sănătate a agentului şef lovit cu sabia”, a spus Tudor Sălăjanu, avocatul atacatorului. Alexandru Huţuleac susţinea, anul trecut, că ar fi urmărit. El a oferit o recompensă de 20.000 de euro persoanei care i-ar fi putut da informaţii, după ce maşina i-a fost incendiată. „În trecut am lucrat ca bodyguard, bănuiesc că de pe acolo... altercaţii toată lumea mai are. E clar, cuiva nu îi prea convine de mine”, spunea el într-o înregistrare din 2016. Agresorul poliţistului fusese arestat preventiv, în iulie 2016, pentru trafic de droguri - aceeaşi infracţiune ca şi cea pentru care era din nou cercetat, acum. Ulterior a fost pus sub control judiciar şi, în octombrie anul acesta, o instanţă a decis că nu reprezintă un pericol public şi a dispus să fie cercetat în libertate.