SPORT: Încă trei echipe s-au calificat în optimile Ligii Campionilor

FC Basel, AS Roma și Juventus Torino au obținut calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, marți, în urma victoriilor reușite în ultima etapă a grupelor. Anterior își asiguraseră calificarea Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Chelsea, FC Barcelona, Manchester City, Beșiktaș Istanbul, Tottenham Hotspur și Real Madrid. S-au calificat în șaisprezecimile de finală ale Europa League formațiile ȚSKA Moscova, Celtic Glasgow, Atlético Madrid, Sporting Lisabona. FC Basel a câștigat cu 2-0 la Lisabona cu Benfica și a bifat calificarea în faza următoare. Lusitanii au dezamăgit total în această ediție a competiției, nereușind să obțină nici măcar un punct și având un golaveraj catastrofal, 1-14. Bayern Munchen a dispus cu 3-1 de PSG, prin golurile marcate de Robert Lewandowski și francezul Corentin Tolisso, respectiv Kylian Mbappe, dar vicecampioana Franței a câștigat grupa. PSG este la al doilea eșec consecutiv, după 1-2 cu Strasbourg în campionat, săptămâna trecută. Anderlecht a obținut primele sale puncte în competiție, fără românii Alex Chipciu și Nicolae Stanciu, 1-0 cu Celtic, la Glasgow, insuficient însă pentru a prinde locul al treilea și Europa League. AS Roma a învins-o pe Qarabag cu 1-0 și merge mai departe, câștigând duelul de la distanță cu Atletico Madrid, care a remizat la Londra cu Chelsea, 1-1. ’’Giallorossi’’ au câștigat grupa grație rezultatelor directe mai bune cu Chelsea. FC Barcelona a trecut cu 2-0 de Sporting Lisabona, prin golul lui Alcacer și autogolul lui Mathieu, fost component al catalanilor. Juventus a obținut calificarea prin victoria de la Pireu, 1-0 cu Olympiakos. Rezultatele de marți: Grupa A: Benfica Lisabona — FC Basel 0-2 Au marcat: Mohamed Elyounoussi 5, Dimitri Oberlin 65. Manchester United — ȚSKA Moscova 2-1 Au marcat: Romelu Lukaku 64, Marcus Rashford 66, respectiv Alan Dzagoev 45. Grupa B: Bayern Munchen — Paris Saint-Germain 3-1 Au marcat: Robert Lewandowski 8, Corentin Tolisso 37, 69, respectiv Kylian Mbappe 50. Celtic Glasgow — Anderlecht Bruxelles 0-1 A marcat: Jozo Simunovic (autogol) 62. Grupa C: Chelsea Londra — Atletico Madrid 1-1 Au marcat: Stefan Savic (autogol) 75, respectiv Saul Niguez 56. AS Roma — Qarabag FK 1-0 A marcat: Diego Perotti 53. Grupa D: FC Barcelona — Sporting Lisabona 2-0 Au marcat: Francisco Alcacer 59, Jeremy Mathieu (autogol) 90+1. Olympiakos Pireu — Juventus 0-1 A marcat: Juan Cuadrado 16.