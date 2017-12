SPORT: România s-a calificat în optimile CM de handbal

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Echipele României, Franței, Rusiei, Germaniei și Serbiei s-au calificat în optimile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, după desfășurarea primelor trei etape din faza grupelor. România, medaliată cu bronz la Mondialul din 2015, și Rusia, campioana olimpică en titre, au câte trei victorii, în timp ce Franța a pierdut un meci. Și Norvegia, campioana mondială en titre, are trei victorii, dar nu are asigurată calificarea din punct de vedere matematic. Surpriza zilei de marți a fost produsă de Japonia, care a învins formația Muntenegrului, antrenată de suedezul Per Johansson (ex-CSM București), cu 29-28. Germania și Serbia au terminat la egalitate, 22-22, echipa oaspete egalând în ultimele secunde, prin Dragana Cvijic. Vicecampioana mondială Olanda, pregătită de Helle Thomsen (CSM București), a dispus de Camerun cu 29-22. Rezultatele de marți: Grupa A România — Spania 19-17 Franța — Paraguay 35-13 Slovenia — Angola 32-25 România ocupă primul loc în clasament, cu 6 puncte(+17), urmată de Franța, 4 puncte (+28), Spania, 4 puncte (+19), Slovenia, 4 puncte (+5), Angola, 0 puncte (-18), Paraguay, 0 puncte (-51). Grupa B Norvegia — Polonia 35-20 Suedia — Cehia 36-32 Ungaria — Argentina 33-15 Lider este Norvegia, cu 6 puncte (+38), urmată de Cehia, 4 puncte (+6), Suedia, 4 puncte (+4), Ungaria, 2 puncte (+7), Polonia, 2 puncte (-16), Argentina, 0 puncte (-39). Grupa C Danemarca — Tunisia 37-19 Rusia — Brazilia 24-16 Muntenegru — Japonia 28-29 Rusia ocupă primul loc, cu 6 puncte (+32), Danemarca, 4 puncte (+25), Brazilia, 3 puncte (-7), Japonia, 3 puncte (-13), Muntenegru, 2 puncte (+2), Tunisia, 0 puncte (-39). Grupa D Germania — Serbia 22-22 Olanda — Camerun 29-22 Coreea de Sud — China 31-19 Serbia se află pe prima poziție, cu 5 puncte (+33), urmată de Germania, 5 puncte (+18), Olanda, 4 puncte (+30), Coreea de Sud, 4 puncte (+9), Camerun, 0 puncte (-33), China, 0 puncte (-57). Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în optimile de finală. La egalitate de puncte departajarea se face în urma rezultatului direct.