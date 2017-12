NAŢIONAL: Agresorul poliţistului rănit în misiune arestat pentru 30 de zile

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Tribunalul Suceava a decis joi arestarea pentru 30 de zile a trei bărbați, printre care și agresorul polițistului SAS, rănit în timpul unei misiuni, marți, la Rădăuți. Anterior, miercuri, DIICOT Suceava a dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpaților Huțuleac Alexandru, Lungoci Andrei Iulian și Percec Răzvan, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, constituirea unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, trafic de persoane și loviri sau alte violențe. În cauză s-a reținut că, pe 5 decembrie, Alexandru Huțuleac, cu scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, urmărind să împiedice efectuarea percheziției domiciliare în locuința sa, a lovit cu o sabie, în zona cranio-cerebrală, precum și în zona brațului stâng, lucrătorul de poliție în cadrul SAS Suceava, aflat în exercitarea atribuțiunilor de serviciu. Lovitura aplicată de către inculpatul Huțuleac, "având în vedere morfologia și topografia leziunilor, starea clinică, examenele clinice și paraclinice, a fost de natură a-i pune în primejdie viața lucrătorului de poliție, putând fi necesare 100 — 110 zile de îngrijiri medicale". "Totodată, în cauză s-a reținut fapta inculpaților Huțuleac Alexandru, Lungoci Andrei Iulian și Percec Răzvan, constând în aceea că inculpatul Huțuleac împreună cu Percec Răzvan, după 13 august 2016, deși se aflau în continuare sub supraveghere judiciară într-un alt dosar penal, s-au reunit și, în cursul lunii octombrie 2016, au inițiat un nou grup infracțional organizat, specializat în comercializarea de substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, în care l-au cooptat pe inculpatul Lungoci Andrei Iulian. Din luna februarie 2017 au cooptat și o altă persoană, cointeresând alte diverse persoane să adere la acest grup ori să-l sprijine, pentru ca prin intermediul acestora să vândă cantitățile de substanțe interzise către consumatori, astfel ca activitățile lor infracționale să nu poată fi depistate, iar în cazul în care acești intermediari nu înțelegeau să se supună ordinelor date de ei, îi supuneau la grave agresiuni fizice", potrivit comunicatului citat. Sursa citată precizează, de asemenea, că, în perioada 18 — 28 mai 2017, la indicațiile lui Percec și Huțuleac, una dintre persoanele vătămate a fost ținută cu forța într-un apartament din municipiul Iași, fiindu-i aplicate lovituri cu pumnii și picioarele în zona feței și abdomenului, care au fost de natură a-i crea mai multe leziuni dureroase, obligându-o astfel, ca urmare a temerei insuflate pentru viața sa, să vândă în continuare pentru ei pliculețe cu substanțe interzise către consumatorii care-l abordau pe telefoanele ce i-au fost puse la dispoziție în acest scop. Pe 5 decembrie, procurorii DIICOT Suceava, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Suceava, au efectuat opt percheziții domiciliare pe raza județului Suceava, ocazie cu care au fost găsite și ridicate un autoturism, opt telefoane mobile, un cântar electronic, un grinder, un pistol, mai multe plicuri cu substanțe suspecte a avea efect psihoactiv, precum și înscrisuri utile cauzei. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava și al jandarmilor. Totodată, într-un comunicat al Biroului de presă al IGPR se arată că polițistul Dan Ciprian Sfichi, luptător al SAS Suceava, rănit grav în misiune de Alexandru Huțuleac, se află la Spitalul Clinic de Urgență ’’Prof. Dr. Nicolae Oblu’’ Iași, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Cercetările în această cauză sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz, și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj asupra unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu cu referire la tentativă la infracțiunea de omor calificat, comisă pentru a se sustrage de la tragerea la răspundere penală. Potrivit IGPR, Huțuleac a mai fost arestat, tot într-o cauză instrumentată de BCCO Suceava, pe 13 iulie 2016, pentru trafic de droguri, fiind ulterior pus în libertate sub control judiciar după 30 de zile, iar în octombrie 2017 a fost ridicat și controlul judiciar, de către instanța de judecată.