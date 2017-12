NAŢIONAL: Dosar penal pe numele deputatului Ioan Terea pentru că a lovit cu maşină protestatarii din faţa Palatului Parlamentului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele deputatului Ioan Terea pentru vătămare corporală din culpă după ce acesta a lovit cu maşina protestatarii de la Parlament. Totul s-a întâmplat noaptea trecută, atunci când Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, a părăsit Palatul Parlamentului la volanul autoturismului său marca BMW. La ieşirea din curtea Parlamentului, deputatul a fost aşteptat de un grup de protestatari. Oamenii au înconjurat maşina deputatului pentru a-i cere socoteală, însă Ioan Terea ar fi încercat să plece şi a lovit cel puţin doi protestatari. Totuşi, pe autoturismul deputatului au fost descoperite de poliţişti nouă urme diferite de pantofi care au lovit caroseria. După acest incident, Ioan Terea a fost dus la sediul Poliţiei, acolo unde poliţiştii au decis să deschidă pe numele său un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Într-o intervenție telefonică la Sinteza Zilei, Ioan Terea a declarat: "După ce mi s-a spus să ies pe poarta din stânga a Palatului Parlamentului, pentru că cea din dreapta era blocată, am făcut tot stânga și în momentul în care protestatarii care erau pe trotuar mi-au văzut mașina au început să dea cu pumnii și picioarele. Unul dintre ei s-a agățat de oglinda mașinii, au dat cu pumnii și picioarele în ușa din spate lateral dreapta și oglinda din dreapta a autovehiculului. Eu acum sunt la poliție, dau declarații. Am fost supus alcooltestului, dar pentru siguranța mea am cerut să mi se ia și probe biologice. Nu am coborât din mașină, pentru că mă provocau și ar fi ieșit alte incidente".