SPORT: Costel Enache garanateaza pentru Morutan si Roman in meciul cu FCSB: 100% vor fi capacitati!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Tehnicianul FC Botoșani nu-și face probleme în privința lui Olimpiu Moruțan și Mihai Roman, ofertați de Gigi Becali înaintea meciului de duminică. Antrenorul FC Botoșani a spus că cei doi jucători sunt 100% capacitați pentru meciul de duminică. "Roman şi Moruţan sunt doi jucători cu un echilibru mental mult peste media a ceea ce am întâlnit în campionatul nostru. Sunt doi oameni care nu se lasă prea uşor influenţaţi. Olimpiu are o experienţă mare din acest punct de vedere, iar Mihai are o experienţă mare şi a trecut prin multe medii şi nu cred că lucrurile din culise îl demotivează", a declarat Costel Enache. Partida FC Botoșani- FCSB, meci contând pentru etapa a XXI-a a Ligii I va avea loc duminică de la ora 20:00 pe stadionul " Muncipal".