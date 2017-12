SPORT: Rusia exclusă de la Jocurile Olimpice de iarnă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Rusia a fost exclusă de către CIO de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Pyeong Chang pentru dopaj. Este pentru prima oară în istoria olimpismului când se ia o măsură atât de radicală. Reacțiile nu au întârziat să apară. Decizia radicală a Comitetului Internațional Olimpic a fost luată după ce WADA a constatat dopajul în masă din Rusia. În ultima lună, CIO a exclus pe viață de la Jocurile Olimpice 22 de sportivi ruși din cauza folosirii substanțelor interzise la Jocurile de la Soci din 2014. Aceștia au făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dar procesul va fi de durată. CIO a decis, de asemenea, suspendarea președintelui Comitetului Olimpic de la Moscova, Alexandru Zhukov, în calitate de membru al CIO, și i-a interzis ministrului sportului Vitaly Mutko participarea la edițiile viitoare ale Jocurile Olimpice. Alexandru Zhukov - președinte comitetul olimpic Rus: "Decizia - trebuie spus încă de la început - este controversată: există atât aspecte pozitive, cât și negative. Vorbind despre părțile pozitive, Comitetul Internațional Olimpic a permis tuturor sportivilor ruși care nu au probleme cu dopajul, să concureze la jocuri, atât în probe individuale cât și pe echipe." Rușii vor putea participa la Pyeong Chang sub numele „Sportiv Olimpic din Rusia". Aceştia vor concura cu un echipament pe care va fi înscris numele lor şi drapelul olimpic. La ceremonie va fi intonat imnul olimpic. Sportivii eligibili pentru a participa în Coreea nu au hotărât însă dacă vor concura sau nu. Alexey Voyevoda, campion olimpic la bob: "Dacă un atlet dorește să participe sub un drapel neutru? Dar să ne întoarcem puțin, unde a crescut? Unde s-a născut? Care țară l-a finanțat, i-a oferit condiții pentru creșterea profesională? este foarte egoist să reduc doar la toate acestea nimic. nu sunt un orfan să concurez sub un steag neutru. Am o mamă - patria mea."