LOCAL:Pas făcut pentru majorarea tarifului la apă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Conducerea Nova Apaserv a mai făcut un pas în intenţia de a majora preţul la serviciul apă-canalizare, după ce în şedinţa extraordinară de astăzi a Consiliului Judeţean proiectul de hotărâre prin care se va mandata un reprezentant al instituţiei care să aprobe modificarea tarifelor.A fost pentru a treia oară în ultimele două săptămâni când a fost supus votului acest proiect, în şedinţele anterioare acesta fiind respins din cauza lipsei argumentelor din partea reprezentanţilor operatorului de apă. În şedinţa de astpzi consilierii liberali au adus critici conducerii operatorului de apă pentru faptul că nu a venit cu explicaţiile cerute.”Singurul document suplimentar solicitat în şedinţele anterioare şi pe care l-am primit la mapă, ne prezintă o situaţie a încadrării de personal. În celelalte două şedinţe noi am cerut o structură a salarizării personalului de la Nova Apaserv şi noi am primit structura personalului pe sexe şi vârstă. Care este legătura eu nu am înţeles” a spus consilierul judeţean, Radu Anton. Potrivit acestuia mai erau şi alte alternative pentru completarea veniturilor Nova Apaserv, un exemplu oferit fiind reducerea pierderilor la apă.”Sunt pierderi enorme şi nu am văzut nici o intenţie a conducerii de la Nova Apaserv prin care să împiedice acest lucru.Se cumpără aproape 16 milioane metri cubi de apă şi de consumat se consumă 8 milioane metri cubi, care sunt contorizaţi la plată” a mai spus consilierul judeţean. Acesta a fost completat de către fostul preşedinte al CJ, Gheorghe Sorescu.” Înţelegem majorarea preţurilor, dar modul în care ne sunt prezentate nişte date mi se pare total neadecvat.În acest sens, nu am rugămintea, am solicitarea ca în momentul în care cerem nişte date de la operatorul de apă să fie prezentate fără nici un fel de reţinere şi fără nici un fel de discuţii. Dacă nu avem toate datele de analiză noi nu putem lua decizii” a spus actualul consilier judeţean liberal. Acesta le-a reamintit celor din conducerea Nova Apaserv că instituţia pe care o reprezintă este în subordinea CJ şi nu invers, iar prezentarea celor solicitate este o obligaţie. În discuţie a intervenit şi actualul preşedinte al CJ, Costică Macaleţi, care le-a transmis reprezentaţilor operatorului de apă să contorizeze apa cum trebuie.”Nu este permis să udăm usturoiul de la Copălău cu apă potabilă.Trebuie să luaţi măsuri în managementul pe care îl practicaţi” le-a spus acesta directorilor de la Nova Apaserv. În finalul şedinţei proiectul a fost supus la vot, acesta fiind unul pozitiv de această dată. Modificarea tarifelor la apă va trebui aprobată şi de ADI Aqua, iar dacă acest lucru se va întâmpla, botoşănenii vor plăti mai mult la serviciile apă canalizare chiar de la 1 decembrie. Noile preţuri vor fi, pentru serviciile de apă 3,71 lei, faţă de 3,56 lei, iar pentru canalizare 2,78 lei faţă de 2,59 lei.