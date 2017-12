NAŢIONAL: PNL vrea alegeri anticipate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri că liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctând că PSD nu mai are legitimitate, în contextul în care programul de guvernare nu mai are nicio legătură cu cel prezentat în campania electorală. "În măsura în care se poate, noi vom susține soluția anticipatelor. Există un principiu. Din punctul meu de vedere, partidul de guvernământ nu mai are nicio legitimitate de a guverna, programul de guvernare nu mai are nicio legătură cu programul de guvernare cu care s-au prezentat în campanie, adică minciunile gogonate cu care și-au obținut voturile, iar în momentul în care un partid nu guvernează așa cum a promis oamenilor în momentul în care le-a cerut voturile întoarcerea la popor este naturală. Dacă vom avea posibilitatea, vom susține toate demersurile necesare pentru a ajunge la anticipate", a afirmat Orban. El a mai susținut că la ultima moțiune de cenzură parlamentarii puterii nu au fost lăsați să voteze, altfel moțiunea ar fi întrunit mai multe voturi. Orban a mai susținut că actuala majoritate parlamentară a câștigat alegerile pe minciună, iar măsurile adoptate de aceasta au înrăutățit situația românilor. "După cum au început, nu cred că vor rezista până la alegerile din 2020. (...) Convingerea mea este că nu vor ajunge la termen", a spus Orban despre actuala majoritate, într-un dialog pe Facebook.