INTERNAŢIONAL: Explozii în New York. Mai multe persoane au fost rănite

O explozie a avut loc luni dimineață într-o autogară din Manhattan, New York, în apropiere de Times Square, într-unul dintre cele mai aglomerate puncte ale metropolei americane, rănind mai multe persoane. Transporturile au fost date peste cap de acest incident petrecut în jurul orei locale 7:30. Potrivit New York Post, care citează surse din forțele de ordine, a fost vorba despre un kamikaze, care a detonat o bombă la terminalul de autobuze Port Authority. Suspectul avea fire atașate de corp și mai avea asupra lui un dispozitiv artizanal, legat la niște baterii. Mecanismul a explodat, dar doar parțial. Singurul rănit este chiar presupusul atacator, care, de altfel, este în custodia poliției și a fost transportat la spital. Suspectul are 27 de ani și locuia în Brooklyn. Bărbatul amplasase bomba în partea dreaptă a jachetei și a declanșat-o în timp ce se afla prin tunelul de tranzit Manhattan, însă s-a grăbit, iar explozia a fost diminuată. Bărbatul are răni grave, însă poliția a reușit să vorbească pentru scurt timp cu el, iar presupusul terorist a declarat că și-a confecționat mecanismul artizanal la compania electrică la care lucrează. Potrivit New York Times, în afară de presupusul kamikaze, a mai fost reținută o persoană. The Port Authority Bus Terminal este cea mai mare autogară din SUA, fiind folosită de peste 65 de milioane de persoane anual. Este de fapt, un mare nod de transport, iar sub autogară se află stația de metrou The Times Square-42nd Street.