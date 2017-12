LOCAL: Afacere cu falsuri terminată în instanţă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Doi tineri de 27 şi respectiv 23 de ani, care au crezut că pot face rost de bani prin falsuri, au fost condamnaţi de Judecătoria Botoşani la închisoare cu suspendare sub supraveghere.Astfel, Alexandru V. a fost primit o pedeapsă de un an şi nouă luni închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru uz de fals, instigare la fals şi tentativă de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în timp ce Eduard Dorin A. a fost condamnat la doi ani şi nouă luni închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru tentativă de fals material în înscrisuri oficiale, tentativă de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cei doi au scăpat de acuzaţiile de înşelăciune, după ce l-au păcălit pe un moldovean, acesta acceptând să se împace cu ei în timpul procesului. În schimb, tinerii vor trebui să respecte o serie de măsuri stabilite de instanţă, pe durata termenelor de încercare, şi vor trebui să muncească în folosul comunităţii 80 şi respectiv 100 de zile. Totodată, instanţa le-a confiscat toate echipamentele folosite la falsifificarea documentelor, inclusiv un autoturism Audi A6. Faptele s-ar fi petrecut în perioada februarie 2014 - aprilie 2015 când cei doi tineri, au început să preia maşini cu probleme, pe care le vindeau mai apoi prin Ucraina, Lituania sau Republica Moldova în baza unor documente false. Astfel, maşinile erau pregătite de vânzare într-o spălătorie din municipiu, de pe Strada Tudor Vladimirescu, sub controlul primului dintre ei, care posta pe Internet inclusiv anunţurile, iar documentele erau "aranjate" mai apoi de celălalt tânăr, care reuşea să le falsifice cu ajutorul unui calculator. Prima maşină a fost un Audi A6, care a fost plasat unui bărbat din Republica Moldova în baza unei împuterniciri false, dar şi a altor trei documente falsificate - o încheiere de autentificare, o poliţă de asigurare şi adeverinţa ITP. Altă afacere a avut loc în octombrie 2014, când un Nissan Xtrail a fost plasat unui lituanian în baza unei declaraţii notariale falsificat, iar ulterior un alt autoturism Land Rover a fost vândut către doi cetăţeni ucraineni. Dar falsurile au mers mai departe, tinerii falsificând un certificat fiscal, dar şi o asigurare de răspundere civilă pentru un autoturism Saab, ori ITP-uri pentru un Mercedes, un Peugeot, inclusiv un cazier auto. Interesant este că la un moment dat tinerii au falsificat şi un proces verbal de constatare a contravenţiilor pentru a pretinde de la o cunoştinţă, căreia i-a adus o maşină, o sumă de bani pentru o presupusă amendă. Iar când au văzut că le merge, în martie 2015 au încercat să falsifice inclusiv un certificat de înmatriculare, dar afacerea a picat aşa că falsul a rămas doar în faza de "concept". Folosit în această afacere, Eduard Dorin A. a vrut să facă şi el rost de bani pe cont propriu. Astfel, fiind student în Anul II la Facultatea de Automatizări şi calculatoare de la Universitatea Gheorghe Asachi din Iaşi, acesta a falsificat o încheiere de autentificare în numele părinţilor săi prin care a indus ideea că familia lui nu înregistrează venituri, încercând să obţină bursă socială, pe care de altfel a şi obţinut-o pentru un semetru. La fel, pentru a putea beneficia de cazare gratuită la facultate, el a falsificat o adeverinţă prin care arăta că mama lui ar lucra în învăţământ. „Afacerile” au căzut însă tot din vina lor pentru că, prinşi în vamă cu documentele falsificate, ucrainenii şi lituanianul au pus totul pe hârtie. Cazul a fost preluat ulterior de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, care i-au pus sub supraveghere. O perioadă au fost doar interceptări telefonice, iar când s-au adunat probele, poliţiştii au descins, în aprilie 2015, în spălătoria auto unde erau "cosmetizate" maşinile, dar şi la locuinţele celor doi tineri, inclusiv la o adresă din Iaşi, unde au fost găsite şi celelalte probe compromiţătoare. Audiaţi, tinerii au avut însă atitudini total diferite. Astfel, dacă Alexandru Vasile V. a recunoscut doar o parte dintre fapte, Eduard Dorin A. a acceptat să povestească totul, la final cei doi fiind trimişi în judecată de procurorii. Dosarul s-a aflat pe rolul Judecătoriei Botoşani, iar după un an de procese cei doi au fost condamnaţi. Sentinţa nu este însă definitivă.