LOCAL: Maşină de lux condusă cu permis fals

Un tânăr din Republica Moldova s-a ales cu un dosar penal, după ce a fost prins în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca la volanul unui autoturism Mercedes cu permis de conducere fals. Cazul a fost descoperit în noaptea de sâmbătă spre duminică, când în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca s-a prezentat, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, Denis P., în vârstă de 30 de ani, care conducea un Mercedes, înmatriculat în Franţa. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat, eliberat de autorităţile din Republica Moldova, valabil pentru categoriile B, C, D, BE, CE, DE, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că documentul nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, acesta fiind fals. Luat la întrebări, tânărul a declarat că a obţinut documentul în anul 2011, prin preschimbarea vechiului permis, plătind suma de 300 de euro unui cetățean moldovean și că nu avea cunoştinţă despre faptul că documentul prezentat la controlul de frontieră este fals. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals.