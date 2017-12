LOCAL: Protest spontan la Casa de Pensii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O parte dintre angajatii Casei de Pensii au iesit in aceste momente in fata institutiei, aceştia având mai multe nemulţumiri. Printre acestea se numără lipsa personalului, situaţie care duce la volumul mare lucrări pentru actualii angajaţi, neplata orelor suplimentare, inechităţi introduse prin noua legii a salarizării, alinierea salariilor din structurile teritoriale la nivelul celor din sistemul central." De şapte ani noi neconfruntăm cu o acută lipsă de personal. Suntem doar 54 de angajaţi în instituţie, cu 28 mai puţin decât organigrama. Avem nevoie de măcar 14 oameni pentru a funcţiona la limită" a spus reprezentantul salariaţilor, Cătălin Dubir, cel care este şi juristul CJP. De partea cealaltă, conducerea instituţiei consideră protestul ca fiind unul îndreptăţit" Am fost informată despre protestul colegilor mei mai ales că aceştia vor să fie alături de colegii din ţară de la celelalte case de pensii care protestează astăzi spontan, de asemenea cunosc şi revendicările. Datoria mea este să anunţ Casa Naţională de Pensii. Consider că este justificată această acţiune şi le susţin demersul pentru a obţine ceea ce doresc" a spus Cristina Anton, directorul CJP.