SPORT: Nicolae Dică: Am făcut un meci bun!

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB a declarat că s-a temut de meciul de la Botoşani, pe care l-a câştigat cu 3-0.

În jocul de la Botoşani, roş-albaştrii au deschis scorul duoă un gol din off-side după care s-au bucurat de cadourile făcute de defensiva botoşăneană.

„Am făcut o partidă bună, am dominat jocul, am marcat trei goluri, ne-am creat încă trei-patru ocazii. Mă bucur că băieţii au avut acea atitudine pe care eu o doresc. Ştiam că o să avem un meci de luptă pentru că cei de la Botoşani sunt foarte buni pe teren propriu, sunt o echipă agresivă. Băieţii trebuie felicitaţi pentru că au dat dovadă de caracter. Chiar dacă am avut foarte mulţi accidentaţi, cei care au venit merită felicitări”, a declarat Nicolae Dică.

Tehnicianul a recunoscut interesul pentru jucătorii Botoşaniului, Olimpiu Moruţan şi Mihai Roma şi a spus că în această iarnă se va decide totul.

„Moruţan şi Roman sunt doi jucători, unul foarte tânăr şi care are evoluţii bune în ultimul timp iar celălalt cu mare experienţă. Moruţan este un tânăr de viitor şi sunt multe echipe care îl doresc”, a afirmat Dică.

Antrenorul FC SB consideră că deja se ştiu patru echipe care vor fi în play-off şi luptă se va da pentru locurile cinci-şase.

„Cred că cele patru, noi, Craiova, CFR şi Botoşani, vor fi în play-off. Apoi Viitorul, Astra şi Dinamo se luptă pentru cele două poziţii. Botoşaniul este o echipă care joacă foarte bine, au rezultate foarte bune mai ales pe teren propriu”, a menţionat Dică.