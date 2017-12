SPORT: România, eliminată de la Campionatul Mondial de Handbal, în două secunde

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Echipa naţională de handbal feminin a României a fost eliminată, luni seară, de Cehia de la Campionatul Mondial din Germania. Tricolorele au pierdut dramatic, scor 27-28, un meci pe care l-au condus pe toată durata. Jucătoarele noastre au primit golul decisiv cu două secunde rămase de joc. Antrenorul tricolorelor, Ambros Martin a oferit primele reacţii după înfrângerea şocantă. "Cehia a fost mai bună, pe final şi în momentele importante. Au revenit de fiecare dată şi au ţinut aproape. Au avut o singură ocazie să revină pe tabelă. E clar că am tratat meciul altfel în anumite momente decât am făcut-o în celelalte meciuri.Nu există echipe uşoare în aceste optimi de finală. Au jucat inteligent, rapid. Am fost mai obosiţi, am fost sub presiune. Nu am fost norocoşi în anumite situaţii. Trebuie să ne mândrim cu această echipă. A arătat dorinţă, motivare. Trebuia să găsim un echilibru. Trebuia să fim mai relaxate. Ne-am dorit foarte mult. Nu vă puteţi imagina cât de mult. Câteodată nu e bine când eşti favorit. Vin momente critice ca acela de azi. Devine mai mult o problemă decât un avantaj. Fetele au făcut o treabă foarte bună până la acest meci", a spus Ambros Martin după meci. Pentru România au marcat Neagu 13 goluri, Geiger 4, Buceschi 3, Dragut 2, Udriştioiu 2, Pintea 2, Elisei Ardean 1. Echipa noastră a pornit cu prima şansă în duelul de la Leipzig, atât datorită valorii superioare a echipei lui Ambros Martin, care a dominat grupa, cât şi prin prisma tradiţiei. "Tricolorele" au câştigat ambele meciuri cu Cehia disputate la turneele finale. La Mondialul din 2013, desfăşurat în Serbia, România s-a impus cu 29-23 în ultima etapă a grupelor, înainte de a fi eliminată în optimile de finală de Polonia, revelaţia acelei ediţii. Mult mai echilibrată a fost confruntarea de la Europeanul din 2016, din Suedia. România a câştigat cu 30-28, în special datorită prestaţiei extraordinare a Cristinei Neagu, autoare a 10 goluri.