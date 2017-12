Deputatul Costel Lupaşcu: Transferul contribuţiilor de la angajator la salariat va aduce 15,5% mai mulţi bani la asigurările de sănătate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Parlamentarul PSD Costel Lupașcu, membru al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a declarat vineri că bugetul Ministerului Sănătății va crește cu 4,6% anul viitor, conform proiectului de Lege privind Bugetul de stat pentru 2018.

„M-am uitat pe proiectul de lege privind Bugetul pentru 2018 și am constatat că o bună parte din creșterea economică prognozată pentru anul viitor va fi alocată pentru politicile din domeniul sănătății. La Ministerul Sănătății s-au alocat aproape 8,8 miliarde lei, adică un plus de 4,6% față de acest an”, a declarat Lupașcu.

Potrivit deputatului social-democrat, o creștere mai mare se va înregistra la bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ca urmare a măsurii de trecere a contribuțiilor sociale de la angajator la salariat. „Unul dintre beneficiile transferului contribuțiilor sociale se vede acum în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. După cum știți, prin trecerea contribuțiilor la salariat, neplata acestora de către angajator devine infracțiune, pentru că aceia nu mai sunt banii săi, ci ai angajatului. Deci angajatorii nu își vor permite să nu mai plătească, iar de aici vor veni cu 15,5% mai mulți bani la asigurările sociale de sănătate”, a subliniat Costel Lupașcu.

Potrivit datelor oficiale de la ANAF, în anul 2017 au fost înregistrați 158.000 de angajatori cu restanțe la plata contribuțiilor, ceea ce reprezintă circa 30% din totalul firmelor și instituțiilor din România. În total, aceștia datorează peste 18 miliarde lei la bugetul de pensii și la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Guvernul speră ca, în urma transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate să crească cu 4,5 miliarde lei față de de 2017 și să ajungă astfel la un total de 33,8 miliarde lei.