INTERNAŢIONAL: Autorul atentatului din New York pus sub acuzare

Autorul atentatului de luni dintr-un tunel al metroului new-yorkez, Akayed Ullah, originar din Bangladesh, a fost pus sub acuzare marți pentru amenințare teroristă, susținerea unui act de terorism și posesie de armă, a anunțat poliția metropolei americane, potrivit căreia autoritățile federale ar putea formula la rândul lor acuzații, transmit AFP și Reuters. Akayed Ullah, în vârstă de 27 de ani, sosit în SUA în 2011, a fost arestat luni, imediat după explozia unui dispozitiv pe care îl purta fixat pe corp, într-un tunel care leagă Times Square de autogara Port Authority, un terminal de transport foarte frecventat la primele ore ale dimineții. Dispozitivul, descris ca ’rudimentar’, nu a explodat decât parțial, ceea ce explică de ce, în afara lui Ullah, au mai fost rănite doar trei persoane, toate ușor. Atentatorul a fost spitalizat cu răni și arsuri la mâini și abdomen. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat luni că Ullah, electrician și șofer de taxi, a fost ’inspirat’ de grupări jihadiste și s-a radicalizat pe internet. Autoritățile cred că el a acționat singur. Concomitent cu investigația de la New York, autoritățile din Bangladesh încearcă să îi identifice pe membrii familiei și orice colaboratori cunoscuți ai lui Akayed Ullah. Anchetatorii de la Dacca au interogat-o pe soția lui Ullah, cu care acesta are un copil de șase luni. Șeful poliției din Bangladesh a afirmat luni seară că Ullah nu are un trecut infracțional în țara sa, pe care a vizitat-o ultima dată în luna septembrie. Akayed Ullah trăia alături de mama, sora și doi frați ai săi în Brooklyn și deținea un permis de ședere în SUA, a precizat consulul general al Bangladeshului la New York, Shameem Ahsan.