LOCAL: Accident grav la Leorda

Doua persoane au fost preluate de ambulanta SMURD cu medic dupa ce masina in care se aflau, un Opel Corsa, s-a dat peste cap si s-a rasturnat in afara drumului ce leaga Botosani de Dorohoi, in dreptul localitatii Leorda. Masina a fost impinsa in afara carosabilului de un autoturism BMW condus de o tanara care a intrat in depasire, insa s-a speriat de o masina ce venea de pe contrasens si a tras repede de volan pentru a intra pe banda ei de mers.