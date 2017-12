LOCAL: Şofer prins băut la volan pe European

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Azi-noapte, poliţiştii oraşului Flămânzi au depistat în trafic un bărbat de 40 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe drumul european DE 58, deşi era sub influenţa băuturilor alcoolice. Tras pe dreapta, conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, valoarea indicată fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Judeţean Botoşani pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, iar poliţiştii i-au întocmit un dosar, şoferul urmând să fie cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.