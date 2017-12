LOCAL: Învăţători de excepţie premiaţi în cadrul Galei "Angelica Gherman"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Florentina Dănilă, învăţătoare la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, a primit aseară distincţia de „Învăţătorul Anului”, alături de un premiu de 1000 de lei pentru un proiect pe care-l va derula în unitatea unde îşi desfăşoară activitatea. Acest premiu a venit cu o încununare a unei activităţi didactice de excepţie şi a fost acordat în cadrul celei de a cincea ediţii a Galei „Angelica Gherman”, un învăţător care şi-a dedicat viaţa şcolii şi elevilor pe care i-a îndrumat ani la rând, dar care a plecat din această lume pe 1 martie 2012.

Gala a fost organizată de Asociaţia B-Right Media, la Şcoala 13, unitate unde şi-a desfăşurat activitatea Angelica Gherman, şi unde îi este păstrată vie memoria. Festivitatea a avut loc în Centrul multifuncțional amenajat la Școala 13 de Asociația B-Right Media, în perioada de sustenabilitate a proiectului POSDRU ”Și eu vreau la școală”. Emoţia şi lacrimile au fost coordonatele acestei manifestări.

Îndrăgita interpretă de muzică populară Ştefania Puiu a interpretat un cântec despre mama şi un colind şi a făcut să vibreze la unison sufletele celor prezenţi.

”Este greu când privești în jurul tău și începi să simți că golurile din jurul tău te sufocă... că, de fapt, în acele locuri, ar trebui să fie oameni cu care împărțim și bine, și rău, că, de fapt, acolo se găsește o parte din viață fiecăruia dintre noi, că de fapt am rămas în învățământ de dragul acestor copii, de dragul acestei meserii care are frumusețea ei și care își primește cel mai de preț dar, care este acel «mulțumesc» peste ani care îl primim de la un copil care aproape că nu îl mai recunoaștem, dar îi recunoaștem ochii, în vedem lacrimile din ochi”, a declarat Doina Vasilică, directorul Şcolii 13.

Au vorbit la superlativ despre Angelica Gherman, Adriana Cojocariu şi Olguţa Şchiopu, inspector şcolar.

”Pentru mine Școala 13 înseamnă foarte mult pentru că am lucrat în Școala 13, m-am simțit foarte bine aici și am avut o perioadă în care m-am dezvoltat profesional aici și, mai mult decât atât, am fost colegă cu d-na Angelica Gherman. Am cunoscut-o ca învățătoare, dar și ca om, un om deosebit, un om cu o dăruire aparte pentru cei mici, pentru toți oamenii de lângă dumneaei, pentru tot ce era frumos și bun. Un om care muncea foarte mult, am apreciat-o, a fost un exemplu pentru mine și mai târziu am văzut și roadele muncii ei: foarte multe auxiliare didactice, pe care, trebuie să recunoaștem, foarte mulți dintre noi încă lucrăm și le căutăm prin librării”, a spus Olguţa Şchiopu.

La ediţia din acest an, finaliste au fost desemnate Iuliana Mândrescu, de la Școala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi, cu proiectul ”Români care ne mândrim - George Enescu” şi Florentina Dănilă. Raluca Bălăşcău, coordonator de programe în cadrul Asociația B-Right Media, fiica regretatei învăţătoare Angelica Gherman, a anunţat că asociaţia va asigura 500 de lei pentru cofinanţarea proiectului Iulianei Mândrescu.

Când a fost anunţată drept câştigătoare a premiului „Învăţătorul anului”, Florentina Dănilă a izbucnit în lacrimi şi a spus că este primul premiu primit după 38 de ani de carieră didactică.

„Când am finalizat lucrarea de gradul I am încheiat-o aşa – învăţătorul adevărat are câte puţin din tăria stâncilor, din zbuciumul mării şi din curajul vulturilor şi nu au fost cuvinte gratuite pentru cei care au în familie învăţători care ard ştiu foarte bine că a fi învăţător cu adevărat nu înseamnă un program de la 8.00 la 13.00. Este atât de grea povara acestei meserii, dacă o conştientizezi. dacă te gândeşti numai două minute minute pe zi că tu ai în mână nişte suflete curate şi de felul cum le modelezi, le dai direcţie. Unii poate spun - ce fac învăţătorii ăştia, învaţă literele şi cifrele. Dar până învaţă să-l lege pe m de a, să spună silaba ma şi până leagă cele două silabe şi iese cuvântul mama, e cale lungă şi grea. Mi-aş dori din tot sufletul ca această meserie a noastră, care nu e meserie, ci profesie, să fie apreciată după munca pe care o depunem şi să fie făcută de toţi colegii în primul rând cu sufletul”, a spus Florentina Dănilă.

În cadrul Galei Angelica Gherman, învățătoarea Dorina Buzdugan de la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” a primit ”Diploma de excelență pentru întreaga activitate”, iar Alina Enache, învățătoare la Școala ”Mihai Eminescu” Ipotești, distincția de ”Învățătorul Debutant al Anului”.

Momentele de premiere au fost completate de momente artistice prezentate de copii din cadrul Asociaţiei Culturale „Arlechin”. Andreea Tucaliuc, elevă a Şcolii 13, premiată recent la un concurs din Austria, a prezentat un număr de contorsionism.

Festivitea a fost încheiată de colinde interpretate de elevele din clasa a II - a B, coordonate de Adriana Cojocariu, câștigătoarea premiului ”Învățătorul Anului” în 2015.