LOCAL: Puşcărie pentru nerespectarea măsurilor instituite de instanţă

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Botoşani, condamnat la închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru furt, va ajunge la puşcărie pentru că a ignorat măsurile instituite de instanţă. Potrivit informaţiilor din dosar, în perioada 22 ianuarie 2013 – 26 ianuarie 2013, pe timp de noapte, Eugen Andrei C., împreună cu alţi doi botoşăneni, au intrat în depozitul unei firme de unde au furat bunuri în valoare totală de 43.350 lei, pe care ulterior le-au valorificat în interes propriu. Trimis în judecată, tânărul a fost condamnat la 2 ani, 11 luni și 10 zile închisoare cu suspendare, fiind obligat ca pe durata termenului de încercare să respecte o serie de măsuri, printre care şi obligativitatea de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune. Doar că după condamnare, deşi fusese atenţionat asupra consecinţelor nerespectării cu rea intenţie a măsurilor, Eugen Andrei C. a mers o singură dată la Serviciul de Probaţiune, după care a plecat în străinătate. Prin urmare, consilierii de probaţiune au cerut instanţei revocarea suspendării pedepsei, însă nici de această dată tânărul nu s-a prezentat la proces. Astfel, atât Judecătoria Botoşani, cât şi Tribunalul, au decis ca tânărul să execute pedeapsa în detenţie, decizia finală fiind pronunţată ieri. Prin urmare, pe numele tânărului a fost emis mandatul de executare a pedepsei, el urmând să fie încarcerat.