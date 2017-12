LOCAL: Restricţii împuse de veterinari la comercializarea cărnii de porc

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, perioadă în care se va consuma mai ales carnea de porc, veterinarii au avertizat populaţia că circulaţia acestor animale pe drumurile judeţene va rămâne strict interzisă. De asemenea, nici vânzarea în târgurile şi oboare din judeţ nu este permisă,chiar dacă acestea sunt autorizate.”Având în vede că pesta porcină se află la graniţa României, în târgurile judeţului pot intra doar bovine, cabaline şi ovine. Porcii de la populaţie nu poate fi transportat pe străzi sub nici o formă, cu excepţia cazului când merg direct la abator pentru sacrificare cu mijloc de transport autorizat pentru aşa ceva. “ a spus medical veterinar din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Viorel Axinte. Potrivit acestuia, deținătorul de porcină care are crotalie și figurează în baza națională de date electronică poate să meargă la abatorul autorizat, în județul Botoșani singurul abator care sacrifică porcine de la populație fiind cel de la Dracșani.Acesta face un apel la populaţie să nu cumpere carne de porc din locuri neautorizate, iar dacă animalul este sacrificat în gospodăria proprie, carnea să nu părăsească perimetrul acesteia.” Consumatorii trebuie să ştie că trebuie făcut şi testul pentru trichină. Acesta costă 11 lei şi se poate face în Piaţa Centrală, la sediul DSVSA dar şi la medicii veterinari din fiecare localitate. Rezultatul se oferă pe loc” mai spuns reprezentanţii DSVSA. În schimb, la cumpărarea cărnii de porc aceştia trebuie să se uite dacă aceasta are ştampila ovală, aspectul este plăcut ochiului iar la palpare să nu fie lipicioasă.” Carnea de porc nu poate fi confundată cu a altui animal, aşa cum poate fi confundată cea de miel” au concluzionat veterinarii.