LOCAL: Accident grav la Baluseni provocat de un sofer baut

Doi tineri au fost raniti grav, unul din ei fiind proiectat prin parbrizul BMW-ului in care se aflau, dupa ce masina s-a izbit violent de un cap de pod. Accidentul a avut loc azi dimineata in localitatea Baluseni, in momentul in care masina in care se aflau cei doi a intrat pe comtrasens dupa o curba periculoasa si apoi a parasit carosabilul

Unul dintre tineri a fost proiectat în afara autoturismului în urma impactului extrem de violent. Un şofer care trecea prin zonă a sărit în ajutorul celor doi răniţi şi a sunat la 112, la faţa locului ajungând echipajele de ambulanţă şi poliţie.

Soferul a fost testat si prezenta o aloolemie de 0,49 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat.