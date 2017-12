LOCAL: Soţ violent potolit cu jandarmii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un scandal izbuicnit într-o familie de botoşăneni a fost aplanat numai după intervenţia jandarmilor. S-a întâmplat ieri, când, pe 13 decembrie, după ce o femeie agresată de soţ a sunat la 112 şi a cerut intervenţia forţelor de ordine. ,,Nu am lovit-o, s-a împiedicat şi a căzut” a declarat soţul femeii. Cu toate acestea, botoşăneanca a povestit că partenerul de viaţă, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi lovit-o cu pumnul în faţă, în urma unui scandal izbucnit în căminul conjugal, dovadă fiind o umflătura de pe pometele stâng. Prin urmare, jandarmii i-au întocmit bărbatului actele de sesizare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, dosarul urmând a fi înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani în vederea soluţionării. Pedeapsa prevăzută de Codul Penal pentru această infracţiune este închisoarea de la 3 luni la 2 ani şi 6 luni sau amendă, cu menţiunea că împăcarea înlătură răspunderea penală.