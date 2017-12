NAŢIONAL: Guvernul a crescut vârsta pentru copiii ai căror părinţi pot lua concediu medical

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a anunţat, joi, că limita de vârstă pentru copiii ai căror părinţi beneficiază de dreptul de concediu medical va fi mărită de la 7 la 16 ani. "Continuăm procesul de debirocratizare a actului medical. Acesta va fi debirocratizat şi prin noul contract cadru de acordare a asistenţei medicale. În ordonanţa de urgenţă pe care o avem astăzi am reglementat majorarea limitei de vârstă de la 7 la 16 ani pentru copiii ai căror părinţi beneficiază de dreptul de concediu medical şi de indemnizaţia de îngrijire a copilului bolnav. De asemenea, am clarificat lista afecţiunilor grave pentru care se acordă acest concediu medical şi am clarificat modalitatea de transmitere a documentelor pentru părinţii care însoţesc copiii la tratament în spitale din Uniunea Europeană sau din străinătate", a declarat Bodog, la începutul şedinţei de Guvern de joi. Premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului Sănătăţii să accelereze demersurile de debirocratizare. "În sfârşit, o veste bună de la Ministerul Sănătăţii, care a reuşit ca, în cinci luni jumate de când am vorbit prima dată, să rezolve treaba - concediile şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (...) Înţeleg că se continuă demersurile de debirocratizare (...), dar nu vreţi să acceleraţi un pic?", i-a spus Tudose lui Bodog. La rândul său, Bodog a afirmat: "Accelerăm, domnule prim-ministru. Aşa cum ştiţi, noi am elaborat acest proiect de act normativ, doar că...". "Am înţeles, lumea rea", i-a răspuns Tudose. Pe 27 iulie, premierul Tudose i-a solicitat ministrului Bodog să pregătească "un proiect închegat" pentru reducerea birocraţiei în domeniul sănătăţii. "E în public un caz, care în fapt nu face altceva decât să atragă atenţia asupra birocraţiei care a ajuns la cote extreme (...) şi în cadrul Ministerului Sănătăţii (...) şi mai ales că cei care se lovesc de această birocraţie sunt oameni bolnavi. 400.000 de hârtii care trebuie plimbate de la medicul de familie la medicul specialist. (...) Nu sunt sportivi de performanţă cei aflaţi în situaţia aceasta. Şi vă rog frumos cât de curând - hai să spunem două săptămâni - şi un proiect pe care să ni-l prezentaţi, închegat, de reducere a birocraţiei în acest sens. Nu se poate ca cineva care este la tratament în străinătate să fie nevoit să vină în ţară ca să demonstreze dincolo că e bolnav", i-a transmis atunci Tudose lui Bodog. La momentul respectiv, în spaţiul public a fost prezentat cazul prezentatoarei TV Magda Vasiliu Stoian, al cărei fiu urmează un tratament în străinătate şi care s-a confruntat cu birocraţia din sistemul medical românesc.