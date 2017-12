SPORT: Laurenţiu Buş: Ne putem păstra locul 4 în clasament!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătorii FC Botoşani sunt convinşi că pot obţine un rezultat pozitiv în meciul de la Giurgiu. Laurenţiu Buş, golgeterul echipei a spus că atât el cât şi coechipierii săi vor face totul pentru a obţine un rezultat care să le asigure locul 4 la finele acestui an.

„Eu cred că ne putem păstra locul patru în clasament pentru care am muncit foarte mult şi cu siguranţă vom face tot posibilul să-l păstrăm. Totdeauna am avut meciuri grele cu ei din câte ştiu nu am luat multe puncte sau chiar niciunul. Cu siguranţă ne dorim o premieră şi sper să fie aşa. Avem de luat revanşă şi pentru meciul din tur şi pentru ultimele două jocuri pe care le-am pierdut în campionat chiar dacă am luat şase goluri consider că sunt multe şi jocul nu a arătat acest lucru. Nu am mai înscris de şase jocuri dar important e că echipa a adunat puncte şi în acestă perioadă în care eu nu am marcat. Consider că ei pornesc cu prima şansă dar e benefic pentru noi, o să ne motiveze mai mult. Nu-mi dau cu părerea de arbitraj, sunt destui specialişti la televizor care-şi fac treaba foarte bine. Ne aşteaptă un meci greu pe un teren bun sper şi va fi un meci frumos, deschis, sper cu goluri. Vrem să venim de acolo victorioşi”, a declarat Laurențiu Buş, golgeterul FC Botoşani.