NAŢIONAL: Mii de oameni aşteaptă să-i aducă un ultim omagiu regelui

A doua zi a doliului naţional începe cu o mulţime impresionantă în faţa Palatului Regal, care-şi va păstra, de altfel, porţile deschise întreaga noapte. Mii de oameni aşteptau şi după miezul nopții să-şi poată lua adio de la Regele Mihai, conştienţi de timpul pierdut în care l-ar fi putut avea mai aproape, trişti că România nu a avut şansa unui conducător atât de demn. La Palatul Regal sunt în continuare mii de oameni care aşteaptă răbdători să aducă un ultim omagiu Majestăţii Sale. Ei spun că sunt dispuşi să aştepte şi toată noaptea pentru un astfel de moment. „Mă impresionează ceea ce văd, am văzut şi la Regina Ana, dar aici e incomparabil. Foarte multă lume, asta spune mult”, spune un bărbat. „Mă încearcă regretul că e atâta lumea aici, e puţin prea târziu că regele nu mai este. Toată lumea e venită aici pentru regele nostru care ne e foarte drag, nu ne-a fost greu”, spune o femeie. Coada s-a întins până la Sala Palatului, pe mai multe rânduri. Pentru oameni însă acest lucru contează mai puţin. Cu flori şi cu lumânări în mână, oamenii spun că vor sta cât este nevoie doar să ajungă să-şi ia „La revedere” de la Majestatea Sa Regele Mihai. Din cauza numărului mare de români care au venit să aducă un omagiu Regelui Mihai, Casa Regală a decis ca Porţile Palatului Regal să rămână deschise toată noaptea. „Din dragoste, rămân toată noaptea aici. Trebuie, este o datorie creştină şi este dragoste şi respect”, afirmă o femeie. „Nu ştim (cât avem de aşteptat – n. r.), nu e aşa de important asta. Important este să fim şi noi prezenţi, să acordăm atenţia cuvenită acestui moment unic, ne despărţim de regele nostru. Sufletul meu cam plânge”, adaugă un bărbat. „Să cerem iertare că nu am ştiut să-l aducem acasă atunci când a trebuit”, îşi motivează prezenţa acolo o femeie. „Măcar atât să facem”, adaugă o alta. Primăria Capitală a venit în ajutorul celor care vor rămâne peste noapte în faţa Palatului Regal, oferindu-le supă şi ceai cald. Numărul mare de români care au venit să-i aducă un ultim omagiu Regelui Mihai l-a impresionat şi pe actorul Ion Caramitru. Ion Caramitru: „Impresionant până la lacrimi. Am văzut şi oameni veniţi în costume naţionale, în anume fel îmbrăcaţi, oameni care vin în frig. Ceea ce ne lasă moştenire e faptul că ne face cu degetul şi ne zâmbeşte, spunându-ne: fraţi români, băgaţi de seamă ce vă aşteaptă, aţi mai pierdut o şansă”.Românii mai pot trece pe la catafalcul Regelui Mihai până sâmbătă.