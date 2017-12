SPORT: Golofca, tot mai aproape de revenirea la FC Botoşani!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Şansele ca atacantul Cătălin Golofca să revină la FCSB de la FC Botoşani în această iarnă sunt foarte mari. Anunţul a fost făcut de Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani la Telekom Sport.

Oficialul botoşănean a spus că stilul de joc al FCSB nu s-a pliat pe calităţile lui Cătălin Golofca şi a afirmat că acesta va renaşte 100% din nou sub comanda lui Costel Enache.

„Stilul de joc al lui Costel Enache i-a prins foarte bine lui Golofca. El este un jucător foarte bine pregătit, însă, la Steaua, ştim că este alt sistem de joc, e greu la Steaua. E greu, pentru că nimeni nu are răbdare cu tine acolo. Sunt foarte mulţi jucători de valoare în lot, probabil dacă aveau mai multă răbdare cu el, se impunea şi juca. Oricum, nici nu se pune problema să facă parte dintr-un viitor transfer al lui Moruţan. Dacă Golofca vrea să plece în străinătate, am discutat despre clauzele lui de transfer. Am renunţat la tot ce era până acum. Dacă îl vor vinde, tot ce va fi peste 400 de mii de euro, ne va reveni nouă, asta în cazul în care suma va depăşi 400 de mii de euro” , a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani la Telekom Sport.

Transferat în vară de la FC Botoşani, Cătălin Golofca n-a confirmat la FCSB. În vară roş-albaştrii au achitat 400 de mii de euro pentru 40% din serviciile lui Cătălin Golofca, în timp ce procentul de 60% a rămas la FC Botoşani.