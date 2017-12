SPORT: Cornel Şfaiţer: Ne-am bătut singuri!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că înfrângerea de la Giurgiu, 2-1 cu Astra este una nemeritată. Şfaiţer crede că elevii lui Costel Enache s-au bătut singuri însă crede că echipa are forţa de a se redresa şi de a obţine calificarea în play-off.

„Am pierdut pe mâna noastră! Să controlezi meciul de o asemenea manieră, să ai atâtea ocazii şi nu eşti în stare… Am irosit atâtea ocazii şi am luat un gol de râsul, râsului. Ne-am bătut singuri. Şi un punct era bun. Îi ţineam pe Astra în spatele nostru. Să-i vedem dacă sunt în stare să redreseze corabia. Este incredibil, avem trei jocuri în care nu am obţinut nimic. În acest meci am avut 60 de minute un om în plus. Era un meci de câştigat! E clar că ne trebuie un atacant. Mai avem patru meciuri şi cred că ne trebuie mai mult de şase puncte pentru a fi în play-off”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.