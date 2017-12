SPORT: Costel Enache: Rămânem la mâna noastră!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani a declarat că începutul şi sfârşitul meciului i-au costat pe elevii săi la Giurgiu în înfrângerea cu Astra, scor 2-1.

Tehnicianul a declarat că echipa sa a reuşit să evoluee bine după ce a fost condusă, a revenit în meci şi şi-a creat multe ocazii de a marca chiar şi după ce a egalat, însă lipsa de atenţie la contraatacul din minutul 85 al Astrei i-a costat scump.

În ciua eşecului, care a făcut ca FC Botoşani să piardă locul 4 în campionat, loc pe care elevii săi îl ocupau din etapa a XV-a, tehnicianul botoşănean a spus că şansele la play-off ale formaţiei sale nu au scăzut după înfrângerea de la Astra. Costel Enache susţine că doar de elevii săi depinde calificarea în play-off.

„E greu de tras concluzii la foarte fierbinte. Suntem încă aprinşi şi cu mari regrete. Am văzut un film cu un cuprins bun dar cu introducerea şi finalul ca un thriller. Am avut momente bune de joc, am gestionat bine situaţia de la 1-0, am reuşit să revenim, ne-am creat situaţii bune de a marca. Nu am reuşit şi am interpretat greşit un contraatac al adversarului care ne-a costat foarte mult. Trebuie să scoatem în evidenţă că nu ne-am trezit pe locul 4 dintr-o simplă întâmplare. Acel loc 4 a fost muncit, a fost o perioadă foarte bună. Şi în momentul acesta situaţia este una favorabilă pentru noi. Rămânem la mâna noastră şi ne putem decide soarta”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.

În urma eşecului de la Giurgiu, FC Botoşani a fost depăşită de Astra în clasament, fiind pe locul 5 cu 35 de puncte.