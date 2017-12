SPORT: Gigi după ce a pierdut 400 mii euro cu Golofca: Asta e viaţa!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Golofca a fost cumpărat în vară de Gigi Becali de la FC Botoşani pentru suma de 400.000 de euro

„Eu nu mai am cum să îl ţin pe Golofca la Steaua. A avut toate şansele din lume să demonstreze că are valoare de Steaua. Nu mai contează că am pierdut eu de pe urma lui Golofca 400.000 de euro. Asta e viaţa", a declarat Gigi Becali, patronul FCSB.

FC Botoşani nu va restitui FCSB-ului niciun euro din cei 400 mii încasaţi în vară, însă în cazul unui eventual transfer al lui Golofca în străinătate, gruparea locală va pierde anumte procente din cele 60% deţinute la transferul din vară la FCSB.