SPORT: Golofca fericit că a scăpat de FCSB!

După doar şase luni de exil la FCSB, Cătălin Golofca a revenit la FC Botoşani.

Atacantul şi-a reziliat acordul cu gruparea roş-albastră, care era scadent în iunie 2021 şi a revenit la echipa la care a cunsocut cele mai mari satisfacţii din carieră, FC Botoşani, formaţie unde a fost apreciat cu adevărat de coechipieri, antrenori şi oficiali, iubit şi respectat de suporteri.

Despărţirea lui Golofca de FCSB s-a făcut însă cu anumite clauze: acesta nu va avea voie să evolueze în acest sezon împotriva roş-albaştrilor în cazul în care atât FC Botoşani cât şi FCSB se vor afla printre cele şase echipe din play-off! Interesantă este însă o altă clauză, conform căreia FCSB îl poate lua înapoi în această perioadă (n.r. iunie 2021), doar în cazul în care acesta îşi va da acceptul asupa revenirii sale la FCSB.

Cu toate că nu i s-au oferit şanse şi a fost efectiv umilit de oficialii FCSB în frunte cu patronul roş-albaştrilor, Gigi Becali, care i-a interzis chiar să ia masa la restaurant transmiţându-i să mănânce parizer în casă, Golofca a ţinut la despărşirea de echipa pregătită de Nicolae Dică să le dea o palmă lui Becali & co, având un discurs de bun simţ, pe care puţini jucători care au fost supuşi la tratamentul la care el a fost supus l-ar fi avut.

„A venit momentul despărțirii mele de cel mai titrat club din fotbalul românesc! Steaua a fost un vis devenit realitate. Am petrecut aici cele mai frumoase momente din cariera mea, dar acum trebuie să mă opresc. Am simțit emoția marilor fotbaliști atunci când mi s-a cântat imnul Ligii Campionilor. Am jucat pe stadioane pline până la refuz și mi s-a făcut pielea de găină îmbrăcând tricoul Stelei și jucând cu 50.000 de fani în tribune. Ați fost colosali! Și pentru toate astea vă mulțumesc! Au fost fost momente frumoase petrecute aici, chiar dacă nu mi-am îndeplinit toate dorințele stabilite la început. Poate am greșit și eu, dar nu regret deloc niciun moment pe care l-am petrecut la singura echipă din fotbalul românesc care a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Le mulțumesc tuturor celor din staff, tuturor colegilor mei, dar în primul rând suporterilor steliști! Vă doresc să câștigați titlul de campion, să ajungeți din nou în grupele Ligii Campionilor și să faceți istorie așa cum ne-am propus împreună încă din vară!”, a scris Cătălin Golofca pe o reţea de socializare.