SPORT: Miriuţă este pe 7 cu Dinamo dar ţine de scaun!

Vasile Miriuţă, antrenorul principal al formaţiei Dinamo Bucureşti, s-a declarat mulţumit de jocul pe care elevii săi l-au prestat în remiza albă de la Timişoara cu ACS Poli, în ultimul meci al acestui an în Liga I.

Tehnicianul nu i-a menajat deloc pe atacanţii săi, Rivaldinho şi Bokila care, contra bănăţenilor, au avut ratări monumentale care au costat-o pe Dinamo victoria.

„Am jucat bine, dacă profitam de situaţiile acelea rarisime plecam cu toate punctele azi. În mod normal, dacă ai două sau trei ocazii mari într-un meci trebuie s-o bagi în poartă, altfel n-ai cum să câştigi”, a declarat Vasile Miriuţă.

Cu toate că este la mâna conducerii care zilele acestea îi va decide soarata, tehnicianul este convins că va continua şi din primăvară pe banca câinilor, afirmând că se gândeşte la transferuri importante.

„Vom încerca să aducem mai mulţi români la echipă, să ne întărim în această iarnă. Mai sunt patru jocuri în primăvară, eu plec în vacanţă acum, dar sper să rămân în continuare la Dinamo. Conducerea va hotărî. Peste tot pe unde am antrenat a fost greu, dar eu cred că de o lună şi jumătate am pus echipa pe picioare, am strâns puncte, iar dacă ne vom pregăti bine în iarnă vom arăta şi mai bine la reluarea campionatului”, a conchis Miriuţă.