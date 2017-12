INTERNAŢIONAL: Google blochează reclamele agresive din Chrome

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Anunţată în luna iunie şi testată deja din iulie, funcţia prin care Google vrea să blocheze anumite reclame web în propriul browser va intra oficial în funcţiune începând cu data de 15 februarie 2018. Chrome, care este de departe cel mai folosit browser web la ora actuală, va bloca în mod nativ reclamele considerate agresive. Agresivitatea este stabilită de Coalition for Better Ads (Coaliţia pentru reclame mai bune), organizaţie din care fac parte greii industriei precum Google şi Facebook, dar şi unele dintre cele mai importante publicaţii la nivel mondial. Vor fi blocate, printre altele, popup-urile, reclamele care acoperă întreaga pagină şi conţinutul multimedia care porneşte automat. Din 15 februarie, site-urile vor avea la dispoziţie 30 de zile pentru a se conforma. Dacă nu o vor face, site-urile se vor trezi cu toate reclamele blocate, inclusiv cele servite de Google. Este suficient ca o singură reclamă să nu fie conformă, pentru ca toate reclamele găzduite de site-ul cu pricina să fie blocate automat. Ca instrument de apel împotriva blocării automate, deţinătorii site-urilor vor putea cere reevaluarea manuală a reclamelor, după ce au fost eliminate cele care nu sunt conforme cu noile standarde. Asta nu va recupera însă banii pierduţi câtă vreme reclamele nu vor fi afişate. Un instrument de blocare a reclamelor, împreună cu un browser care, conform estimărilor, deţine între 50% şi 60% din piaţă, conferă Google şi mai mult control asupra advertising-ului. În plus, dacă utilizatorii vor renunţa la extensiile de tip adblock în favoarea sistemului de blocare nativ din Chrome, Google, ca o companie ce trăieşte din reclame, se va asigura că nu mai sunt blocate propriile reclame.