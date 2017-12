LOCAL:Avarie la reţeaua de apă în Piaţa Centrală. Hala de carne cea mai afectată

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O avarie la o conductă de apă ce traversează Piaţa Centrală i-a lăsat pe agenţii economici fără apă la robinete. Cei mai afectaţi sunt comercianţii care vând carne." Nu am apă de la ora 09.00. A mai curs puţin după aceea, probabil ce mai era pe conductă" a spus o vânzătoare. Reprezentanţii DSVSA spun că va exista o problemă doar dacă nu se va rezolva avaria în timpul cel mai scurt." Momentan se poate comercializa carne fiind agenţii economici au asigută igiena din timp. Am primit asigurări de la Nova Apaserv că se va remedia avaria în câteva ore.Noi am înştiinaţat Prefectura, Consiliul Judeţean despre această situaţie." a spus Minodora Vasiliu, directorul DSVSA.