LOCAL: Barbat in coma dupa un incendiu la Sendriceni

Un barbat de 65 de ani din satul Ghilea, comuna Sendriceni, a fost preluat in stare critica de cadrele medicale de la ambulanta, dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineata. La o prima evaluare, acesta se afla in coma de gradul II-III si va fi adus la Botosani.