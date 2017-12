LOCAL: Puşcărie, pentru o clipă de nebunie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Şi-a incendiat casa, după ce a fost părăsit de soţie, iar acum riscă să ajungă la puşcărie. Este cazul unui bărbat în vârstă de 52 de ani, din satul Ionăşeni, comuna Vârfu Câmpului, care a fost condamnat la un an, şapte luni şi 10 zile de închisoare în regim de detenţie. Trimis în judecată pentru distrugere, Dinu Constantin B. a fost găsit vinovat şi a fost condamnat, dar a contestat sentinţa Judecătoriei Dorohoi, dosarul urmând să fie analizat şi de Curtea de Apel Suceava. Potrivit anchetatorilor, totul s-a întâmplat în dimineaţa zilei de 8 septembrie 2015, când Dinu Constatin B. a provocat intenționat, în urma unei depresii cauzată de faptul că l-a părăsit soția, explozia unei butelii de aragaz umplută cu butan în ideea de a se sinucide, incendiind astfel locuința sa și punând în pericol viața și bunurile persoanelor din imediata vecinătate. Scenele au fost de coşmar. Astfel, bărbatul a mers mai întâi pe la vecini, de la care şi-a luat iertare, a sunat la poliţie, după care a dat drumul la gazul din butelia de la aragaz. Ajunşi la locuinţa acestuia, poliţiştii au încercat să-l determine să renunţe, dar, în timpul negocierilor, bărbatul a aprins o brichetă, care a declanşat o explozie. Aflat într-o altă încăpere, bărbatul a scăpat cu viaţă, dar ulterior el a luat butelia şi a început să se plimbe prin casă în încercarea de a incendia toate lucrurile. Solicitaţi în sprijin, pompierii dorohoieni au intervenit şi ei reuşind să stingă incendiul. Salvat, Dinu Constantin B. a fost internat în spital, însă, după circa şase luni de cercetări, el a fost trimis în judecată pentru distrugere. Prezent în instanță, bărbatul a recunoscut și a regretat fapta săvârșită și a solicitat judecata în procedura simplificată. Doar că magistraţii nu au mai avut cumsă-l ierte. Cum în vara lui 2014 el fusese condamnat la cinci luni de închisoare cu suspendare, iar fapta a fost comisă în termenul de încercare, instanţa i-a aplicat o pedeapsă de un an şi patru luni de închisoare, dar a revocat şi beneficiul suspendării condiționate a pedepsei mai vechi, cele două condamnări fiind contopite. Astfel, Dinu Constantin B. S-a ales cu o condamnare de un an, șapte luni și 10 zile închisoare în regim de penitenciar. Sentinţa magistraţilor a venit în condiţiile în care bărbatul s-a „inspirat” dintr-o altă tragedie petrecută în municipiu cu numai câteva zile mai devreme. Atunci, un bărbat din municipiul Botoşani, care locuia în Parcul Tineretului, supărat că a fost părăsit de concubină, a dat drumul la gazul din butelia de la aragaz, după care şi-a aruncat apartamentul în aer. Doi poliţişti, care negociau cu el în încercarea de a-l determina să renunţe la actul sinucigaş, au fost surprinşi de suflul exploziei şi au fost răniţi. În schimb, în urma incendiului izbucnit în apartament, bărbatul şi-a pierdut viaţa. Atunci, întreg blocul a fost evacuat, iar mai mulţi locatari au avut nevoie de îngrijiri medicale.