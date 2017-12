NAŢIONAL: Om de afaceri condamnat pentru o fraudă cu bani europeni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Bucureşti la 6 ani şi 3 luni închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni, printre care şi fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel. Potrivit deciziei instanţei, Nelu Iordache a primit 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, un an pentru utilizare cu rea-credinţă a creditului societăţii în formă continuată, 3 ani şi 3 luni pentru delapidare în formă continuată, un an pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, 3 ani pentru înşelăciune (parte civilă Banca Comercială Română SA). Pedepsele au fost contopite iar la pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 3 luni închisoare a fost adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, rezultând o condamnare de 6 ani şi 3 luni închisoare, din care se va scădea perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu (1 decembrie 2012 - 25 august 2014). În schimb, Nelu Iordache a fost achitat pentru spălare de bani şi o infracţiune de înşelăciune. Pe latură civilă, instanţa a admis acţiunea formulată de BCR şi l-a obligat pe Nelu Iordache să plătească băncii suma de 11.379.218 lei cu titlu de daune materiale. De asemenea, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 79.624.828 lei. Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2013, fiind acuzat că a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de peste 31,5 milioane lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac - Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al UE. Romstrade SRL era lider al Asocierii Romstrade SRL - Monteadriano Engenharia E Construcao SA - SC Donrep Construct SRL, care a încheiat contractul cu CNADNR. Suma de 31.519.960 lei încasată de la CNADNR SA a fost utilizată în realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societăţii Romstrade SRL, pentru a susţine societăţile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum şi în scop personal, după retragerea unor sume în numerar.